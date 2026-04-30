Индекс Мосбиржи может отскочить к 2680-2700п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи может отскочить к зоне 2680-2700 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Мы не исключаем в четверг попытку теста снизу озвученного нами ранее диапазона 2680-2700 по индексу Мосбиржи, теперь выступающего ближайшим сопротивлением. После обвала в среду ждем частичного закрытия коротких позиций перед длинными выходными (1-3 мая Московская биржа работает в режиме выходного дня), что может спровоцировать локальный отскок", - пишет аналитик в комментарии.

