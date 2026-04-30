.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Индекс Мосбиржи может отскочить к 2680-2700п в четверг - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 апреля 2026 года 09:54
Индекс Мосбиржи может отскочить к 2680-2700п в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи может отскочить к зоне 2680-2700 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. "Мы не исключаем в четверг попытку теста снизу озвученного нами ранее диапазона 2680-2700 по индексу Мосбиржи, теперь выступающего ближайшим сопротивлением. После обвала в среду ждем частичного закрытия коротких позиций перед длинными выходными (1-3 мая Московская биржа работает в режиме выходного дня), что может спровоцировать локальный отскок", - пишет аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
.
30 апреля 2026 года 10:50
Валютная пара юань/рубль, вероятно, в целом продолжит торги в диапазоне 10,85-11,05 руб. за юань в четверг, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Эксперты отмечают, что на стороне российской валюты играют растущие цены на нефть, что вплоть до 8 мая не компенсируется покупками валюты... читать дальше
30 апреля 2026 года 10:33
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с прогнозной стоимостью на уровне 73,3 рубля за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эмитент представил сильные финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025... читать дальше
30 апреля 2026 года 10:14
Курс валютной пары юань/рубль и в четверг останется в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Несмотря на исключительно благоприятную конъюнктуру рынка нефти, по-прежнему не видим значимых оснований для... читать дальше
30 апреля 2026 года 10:00
Российский рынок акций может показать небольшой рост в четверг, но вряд ли выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина. Российский рынок акций в среду в очередной раз обвалился, обновив минимумы года. По... читать дальше
30 апреля 2026 года 09:13
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка и "ДОМ.РФ", сообщается в материале старшего аналитика Ольги Найденовой. "Сбербанк опубликовал сокращенную отчетность за 1К26 по МСФО, из которой следует, что чистая прибыль составила 508 млрд руб., увеличившись на 18%... читать дальше
29 апреля 2026 года 19:02
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Baker Hughes Co. с $44 до $48 за бумагу, сохранив рекомендацию "продавать", сообщается в комментарии. Аналитики инвесткомпании считают, что акции Baker Hughes торгуются выше справедливой стоимости. Baker Hughes смогла превзойти консенсус по... читать дальше
29 апреля 2026 года 18:42
"Финам" понизил прогнозную цену акций "АЛРОСА" до 31,2 руб. с сохранением рейтинга "держать", сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. Потенциал роста составляет 9,1% с текущих уровней. "Мы пересмотрели наши ожидания и целевую цену акций "АЛРОСА" в сторону понижения. Рынок бриллиантов... читать дальше
29 апреля 2026 года 18:19
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 5727 рублей за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. По его мнению, "Яндекс" представил позитивные финансовые результаты. Выручка компании увеличилась на 22% г/г, что примерно... читать дальше
29 апреля 2026 года 17:52
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Lam Research с прогнозной ценой $272,2 за бумагу на ближайшие 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 8,3%, говорится в материале аналитикаинвесткомпании Максима Абрамова. За последний месяц акции Lam Research выросли на 18,8%. Поддержку котировкам... читать дальше
29 апреля 2026 года 16:47
Freedom Finance Global сохраняет рейтинг "держать" для акций ДОМ.РФ с целевой ценой 2500 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. ДОМ.РФ отчитался по МСФО за первый квартал повышением чистой прибыли на 83% г/г, до 28,5 млрд руб., что уложилось в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.