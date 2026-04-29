.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" понизил прогнозную цену акций АЛРОСА до 31,2 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 апреля 2026 года 18:42
"Финам" понизил прогнозную цену акций АЛРОСА до 31,2 руб
"Финам" понизил прогнозную цену акций "АЛРОСА" до 31,2 руб. с сохранением рейтинга "держать", сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. Потенциал роста составляет 9,1% с текущих уровней. "Мы пересмотрели наши ожидания и целевую цену акций "АЛРОСА" в сторону понижения. Рынок бриллиантов остается слабым, - отмечает эксперт. - "АЛРОСА" сократила добычу алмазов на 10% в 2025 году и планирует сократить на 12,5% в 2026 году. В истекшем году компания увеличила прибыль за счет продажи своей доли в зарубежном проекте, в нынешнем году такого фактора для прибыли не будет. Если не произойдет радикальных изменений на рынке, финансовые результаты 2026 г. окажутся ниже предыдущих". На взгляд Калачева, акции "АЛРОСА" сохраняют возможность вырасти вместе со всем рынком, если он развернется к росту, в случае мирного урегулирования и в надежде на снятие санкций. Кроме того, будучи экспортером, "АЛРОСА" может стать бенефициаром возможного ослабления курса рубля. Но пока это лишь вероятностные события, в то время как фундаментальные риски по-прежнему в силе, считает аналитик "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
30 апреля 2026 года 10:50
.30 апреля 2026 года 10:33
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.