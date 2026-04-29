"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Яндекса с целевой ценой 5727 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 5727 рублей за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

По его мнению, "Яндекс" представил позитивные финансовые результаты. Выручка компании увеличилась на 22% г/г, что примерно соответствовало консенсусу аналитиков, а EBITDA составила 73,3 млрд руб. и оказалась лучше прогнозов.

"Компания подтвердила свои прогнозы на 2026 год. и ожидает рост выручки порядка 20% г/г, а EBITDA на уровне 350 млрд руб. Мы считаем текущий прогноз по EBITDA консервативным и предполагаем его повышение в будущем, - пишет Михайлин. - Также "Яндекс" предоставил прогноз по CAPEX. Несмотря на стремительное развитие ИИ, капитальные затраты останутся на уровне 10-12%, что соответствует среднегодовому значению последних 5 лет".

Совет директоров группы 4 мая рассмотрит вопрос о начале обратного выкупа акций для целей программы мотивации на сумму до 50 млрд руб. и сроком 2 года. На эту сумму компания сможет выкупить около 3% капитала и дополнительно поддержать котировки, уменьшив число акций в обращении.

"Сейчас "Яндекс" торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2026 г. 4,9х, и такое значение предполагает существенный дисконт к медиане технологического сектора (5,9х), - указывает эксперт инвесткомпании. - На наш взгляд, дисконт не является обоснованным и не отражает перспективы бизнеса группы".

