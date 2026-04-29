Совкомбанк повысил до "покупать" рекомендацию для акций Группы Позитив

Совкомбанк повысил с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций ПАО "Группа Позитив", говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

"Компания продемонстрировала хорошую собираемость дебиторской задолженности в первом квартале 2026 года. Это привело к росту свободного денежного потока почти в два раза год к году и снижению чистого долга на 43%. Ожидается, что это положительно скажется на чистой прибыли в целом по году", - пишут аналитики.

Они ожидают, что после снижения 43% г/г по итогу 1К26 чистый долг будет увеличиваться кв/кв в течение 2К26 и 3К26 в связи с убытками по FCF, связанными с сезонностью бизнеса. Однако улучшенное кредитное состояние позволит снизить эффективную процентную ставку заимствований

"Меняем рекомендацию по компании с "держать" до "покупать" - котировки находятся на исторических минимумах, при этом прогнозные показатели стали более "осязаемыми", и мультипликатор EV/EBITDAC вернулся на более адекватные значения - 7.4х и 5.7х за 2026 и 2027гг соответственно, - отмечают Трошин и Легостаев. - Прогноз компании на 2026 год нам кажется адекватным и достижимым, а улучшение кредитного качества эмитента будет стимулировать возвращение мультипликатора P/NIC к более адекватным значениям с текущих 47х".

