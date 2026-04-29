Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Х5 на уровне 2500 руб
29 апреля 2026 года 15:41
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Х5 на уровне 2500 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне 2500 руб лей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. Компания отчиталась по МСФО за 1К26 ростом выручки на 11,3% г/г, до 1,19 трлн руб., при повышении скорректированной EBITDA на 25,8% г/г, до 64,3 млрд руб., и рентабельности 5,4%. В то же время чистая прибыль торговой сети снизилась на 27,6% г/г, до 13,3 млрд руб. Операционные результаты компании аналитик оценивает как сильные, при этом обращает внимание на снижение чистой прибыли на фоне резкого роста финансовых расходов, которые увеличились почти в 4 раза, до 14,8 млрд руб., а также из-за снижения доходов от размещения ликвидности. По мнению Чернова, это прямое следствие высокой процентной ставки и роста долговой нагрузки, хотя сам показатель NetDebt/EBITDA остается комфортным на уровне 1,17х. "В целом модель бизнеса "ИКС 5" сохраняет устойчивость, - указывает эксперт. - Компания продолжает наращивать масштаб, удерживает маржу и усиливает позиции в дискаунтере и онлайне. При этом замедление потребительского спроса уже начинает проявляться в динамике трафика, который снижается, а рост обеспечивается в основном за счет увеличения среднего чека". Целевая цена акций "ИКС 5" остается на уровне 2500 руб. По оценке стратега, сильная операционная динамика и рост доли высокомаржинальных сегментов поддерживают инвестиционный кейс. "При текущих уровнях бумаги остаются интересными на среднесрочном горизонте времени, но высокая ставка и давление на чистую прибыль пока ограничивают потенциал более быстрого роста, - отмечает Чернов. - При этом дивидендный фактор тоже остается важным, так как "ИКС 5" уже вернулась к крупным выплатам. В 2026 году мы ожидаем распределение между держателями бумаг ретейлера 300-440 руб. на акцию, что делает его одной из интересных дивидендных историй российского рынка". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-Х5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
30 апреля 2026 года 10:50
Валютная пара юань/рубль, вероятно, в целом продолжит торги в диапазоне 10,85-11,05 руб. за юань в четверг, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Эксперты отмечают, что на стороне российской валюты играют растущие цены на нефть, что вплоть до 8 мая не компенсируется покупками валюты... читать дальше
.30 апреля 2026 года 10:33
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с прогнозной стоимостью на уровне 73,3 рубля за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эмитент представил сильные финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025... читать дальше
.30 апреля 2026 года 10:14
Курс валютной пары юань/рубль и в четверг останется в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Несмотря на исключительно благоприятную конъюнктуру рынка нефти, по-прежнему не видим значимых оснований для... читать дальше
.30 апреля 2026 года 10:00
Российский рынок акций может показать небольшой рост в четверг, но вряд ли выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина. Российский рынок акций в среду в очередной раз обвалился, обновив минимумы года. По... читать дальше
.30 апреля 2026 года 09:54
Индекс Мосбиржи может отскочить к зоне 2680-2700 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. "Мы не исключаем в четверг попытку теста снизу озвученного нами ранее диапазона 2680-2700 по индексу Мосбиржи,... читать дальше
.30 апреля 2026 года 09:13
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка и "ДОМ.РФ", сообщается в материале старшего аналитика Ольги Найденовой. "Сбербанк опубликовал сокращенную отчетность за 1К26 по МСФО, из которой следует, что чистая прибыль составила 508 млрд руб., увеличившись на 18%... читать дальше
.29 апреля 2026 года 19:02
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Baker Hughes Co. с $44 до $48 за бумагу, сохранив рекомендацию "продавать", сообщается в комментарии. Аналитики инвесткомпании считают, что акции Baker Hughes торгуются выше справедливой стоимости. Baker Hughes смогла превзойти консенсус по... читать дальше
.29 апреля 2026 года 18:42
"Финам" понизил прогнозную цену акций "АЛРОСА" до 31,2 руб. с сохранением рейтинга "держать", сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. Потенциал роста составляет 9,1% с текущих уровней. "Мы пересмотрели наши ожидания и целевую цену акций "АЛРОСА" в сторону понижения. Рынок бриллиантов... читать дальше
.29 апреля 2026 года 18:19
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 5727 рублей за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. По его мнению, "Яндекс" представил позитивные финансовые результаты. Выручка компании увеличилась на 22% г/г, что примерно... читать дальше
.29 апреля 2026 года 17:52
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Lam Research с прогнозной ценой $272,2 за бумагу на ближайшие 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 8,3%, говорится в материале аналитикаинвесткомпании Максима Абрамова. За последний месяц акции Lam Research выросли на 18,8%. Поддержку котировкам... читать дальше
