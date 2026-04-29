"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5304 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Результаты финансового отчета компании по МСФО за I квартал 2026 года оцениваем позитивно, - пишут эксперты. - Несмотря на умеренное замедление темпов роста выручки на фоне макроэкономических условий, отчет оказался выше рыночного консенсуса и в целом соответствует высоким ожиданиям. Дополнительный позитив - сильная динамика прибыли и практически нулевая долговая нагрузка. Однако смущает отрицательный FCF на фоне высокого CAPEX".

По мнению аналитиков, важно, что компания сохраняет рост клиентской базы во всех ключевых направлениях: подписчики Яндекс Плюс и аудитория городских сервисов продолжают уверенно увеличиваться, что подтверждает устойчивость экосистемной модели бизнеса.

4 мая совет директоров рассмотрит buyback в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников, напоминают эксперты. На 2026 год компания ориентируется на рост выручки более чем на 20%, EBITDA до 350 млрд рублей, CAPEX - не выше 11% от выручки.

