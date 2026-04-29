"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка, сообщается в комментарии главного аналитика брокера Егора Дахтлера.

Эксперт оценивает результаты эмитента за 1К26 по МСФО позитивно.

"Рентабельность капитала сохраняется около максимальных значений за последние кварталы (ROE на уровне нашего прогноза). Чистая процентная маржа высокая, наряду с существенным, опережающим сектор ростом активов является основным драйвером доходов Сбербанка, - отмечает он. - Расходы на резервы (стоимость риска) ниже наших ожиданий. Рост издержек на 16% не помешал показать высокую операционную эффективность (коэффициент расходы/доходы - 27%, один из самых низких в секторе. Достаточность капитала выросла до 14,4% (Н20.0) - один из лучших уровней среди публичных банков. Это позволяет Сбербанку уверенно расти быстрее рынка даже в сложных условиях и платить дивиденды".

