"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Яндекса

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 6000 рублей на горизонте текущего года, сообщается в материале аналитиков.

"Ждем от компании исполнения собственного гайденса по скорректированной EBITDA - 350 млрд рублей по итогам 2026 года. При достижении этого ориентира наша целевая цена в 6000 рублей предполагает EV/EBITDA примерно на уровне 6,6x - значение, которое остается ниже исторических уровней мультипликатора, - пишут эксперты. - Считаем такую оценку консервативной при условии умеренного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2026 года в район 12,5-13,5%. Именно траектория ставки определит не столько факт переоценки, сколько ее темп. Сохраняем рекомендацию "покупать" с целевой ценой 6000 рублей на горизонте 2026 года".

