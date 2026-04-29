.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
29 апреля 2026 года 13:05

"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Артема Перминова.

Эксперт нейтрально оценивает результаты эмитента за I квартал по МСФО - большинство показателей в рамках ожиданий.

"Полагаем, в ближайшее время на котировки акций главным образом будут влиять новости по дивидендам: пока интрига сохраняется и сейчас инвесторы в первую очередь ждут ясности по ближайшим выплатам. При этом мы позитивно оцениваем рост достаточности капитала, пусть и во многом за счет единоразовых факторов, - пишет Перминов. - Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции ВТБ. Соотношение текущей цены бумаг компании и ее прибыли на акцию, исходя из наших прогнозов на год вперед, (P/E) составляет 2,5х против средне исторических 6,1х. Такая низкая оценка отражает значительные риски с точки зрения стабильности дивидендных выплат в условиях восстановления надбавок к достаточности капитала".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
30 апреля 2026 года 10:50
Рубль продолжит торги в диапазоне 10,85-11,05 руб./юань в четверг - банк "Санкт-Петербург"
Валютная пара юань/рубль, вероятно, в целом продолжит торги в диапазоне 10,85-11,05 руб. за юань в четверг, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Эксперты отмечают, что на стороне российской валюты играют растущие цены на нефть, что вплоть до 8 мая не компенсируется покупками валюты...    читать дальше
.
30 апреля 2026 года 10:33
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Селигдара
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с прогнозной стоимостью на уровне 73,3 рубля за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эмитент представил сильные финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025...    читать дальше
.
30 апреля 2026 года 10:14
Курс рубля останется в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань в четверг - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль и в четверг останется в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Несмотря на исключительно благоприятную конъюнктуру рынка нефти, по-прежнему не видим значимых оснований для...    читать дальше
.
30 апреля 2026 года 10:00
Рынок акций РФ может показать небольшой рост в четверг - "Алор Брокер"
Российский рынок акций может показать небольшой рост в четверг, но вряд ли выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина. Российский рынок акций в среду в очередной раз обвалился, обновив минимумы года. По...    читать дальше
.
30 апреля 2026 года 09:54
Индекс Мосбиржи может отскочить к 2680-2700п в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи может отскочить к зоне 2680-2700 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. "Мы не исключаем в четверг попытку теста снизу озвученного нами ранее диапазона 2680-2700 по индексу Мосбиржи,...    читать дальше
.
30 апреля 2026 года 09:13
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка и ДОМ.РФ
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка и "ДОМ.РФ", сообщается в материале старшего аналитика Ольги Найденовой. "Сбербанк опубликовал сокращенную отчетность за 1К26 по МСФО, из которой следует, что чистая прибыль составила 508 млрд руб., увеличившись на 18%...    читать дальше
.
29 апреля 2026 года 19:02
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Baker Hughes до $48
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Baker Hughes Co. с $44 до $48 за бумагу, сохранив рекомендацию "продавать", сообщается в комментарии. Аналитики инвесткомпании считают, что акции Baker Hughes торгуются выше справедливой стоимости. Baker Hughes смогла превзойти консенсус по...    читать дальше
.
29 апреля 2026 года 18:42
"Финам" понизил прогнозную цену акций АЛРОСА до 31,2 руб
"Финам" понизил прогнозную цену акций "АЛРОСА" до 31,2 руб. с сохранением рейтинга "держать", сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. Потенциал роста составляет 9,1% с текущих уровней. "Мы пересмотрели наши ожидания и целевую цену акций "АЛРОСА" в сторону понижения. Рынок бриллиантов...    читать дальше
.
29 апреля 2026 года 18:19
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Яндекса с целевой ценой 5727 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 5727 рублей за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. По его мнению, "Яндекс" представил позитивные финансовые результаты. Выручка компании увеличилась на 22% г/г, что примерно...    читать дальше
.
29 апреля 2026 года 17:52
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Lam Research с прогнозной ценой $272,2
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Lam Research с прогнозной ценой $272,2 за бумагу на ближайшие 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 8,3%, говорится в материале аналитикаинвесткомпании Максима Абрамова. За последний месяц акции Lam Research выросли на 18,8%. Поддержку котировкам...    читать дальше
.
Страница 1 из 13
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.