Акции Яндекса привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Яндекс" являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Широкая диверсификация бизнеса позволяет эмитенту сглаживать замедление в отдельных направлениях и удерживать рост EBITDA даже при наращивании инвестиций в перспективные технологии, отмечают эксперты.

"Объявленная программа обратного выкупа акций создаст дополнительную поддержку котировкам. С учетом регулярных дивидендов совокупный возврат капитала акционерам, по нашим расчетам, может составить примерно 10% капитализации за два года", - указывают аналитики сервиса.

"По нашим оценкам, акции "Яндекса" торгуются на уровне 4,8х EV/EBITDA ''26П с дисконтом к медиане техсектора и являются привлекательными для долгосрочных инвесторов", - пишут они в материале.

