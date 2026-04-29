Рубль пока может продолжить движение вблизи 10,85-11,05 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль пока может продолжить движение вблизи 10,85-11,05 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник тяготел к ослаблению на фоне завершения налогового периода. Стоит также отметить, что глава ВТБ допустил возможность роста юаневых ставок на фоне начала покупок валюты по бюджетному правилу. При этом глава ЦБ РФ отметила, что регулятор сейчас вновь начал рассматривать возможность введения норматива валютной ликвидности с учетом последнего эпизода роста ставок на юани, - указывают эксперты в комментарии. - В целом курс пока может продолжить двигаться вблизи 10,85-11,05 руб./юань".

Новости о выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ негативны для нефти на долгосрочном горизонте, но сейчас, когда добыча в стране затруднена из-за конфликта, этот фактор не оказывает выраженное давление на котировки сырья. В целом, по мнению аналитиков банка, цена марки Brent должна пока так и остаться выше $110 за баррель.

