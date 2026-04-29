Аналитикам / Аналитика / Рубль пока может продолжить движение вблизи 10,85-11,05 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Динамика мировых рынков
Новости и аналитика
Базы данных
29 апреля 2026 года 11:27
Рубль пока может продолжить движение вблизи 10,85-11,05 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль пока может продолжить движение вблизи 10,85-11,05 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль во вторник тяготел к ослаблению на фоне завершения налогового периода. Стоит также отметить, что глава ВТБ допустил возможность роста юаневых ставок на фоне начала покупок валюты по бюджетному правилу. При этом глава ЦБ РФ отметила, что регулятор сейчас вновь начал рассматривать возможность введения норматива валютной ликвидности с учетом последнего эпизода роста ставок на юани, - указывают эксперты в комментарии. - В целом курс пока может продолжить двигаться вблизи 10,85-11,05 руб./юань". Новости о выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ негативны для нефти на долгосрочном горизонте, но сейчас, когда добыча в стране затруднена из-за конфликта, этот фактор не оказывает выраженное давление на котировки сырья. В целом, по мнению аналитиков банка, цена марки Brent должна пока так и остаться выше $110 за баррель. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ/МИР-РУБЛЬ/ВАЛЮТА/НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
29 апреля 2026 года 12:17
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций ВТБ на уровне 117 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. "Основным триггером, поддерживающим котировки в настоящее время, являются позитивные ожидания по дивидендным рекомендациям по итогам 2025... читать дальше
.29 апреля 2026 года 12:00
Оценка акций МКПАО "Озон" остается позитивной, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 7241 рубль за штуку, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за первый квартал 2026 года, констатируют эксперты. Компания... читать дальше
.29 апреля 2026 года 11:44
Акции МКПАО "Яндекс" являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Широкая диверсификация бизнеса позволяет эмитенту сглаживать замедление в отдельных направлениях и удерживать рост EBITDA даже при наращивании инвестиций в перспективные... читать дальше
.29 апреля 2026 года 11:06
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Озон" на горизонте года по-прежнему составляет 5700 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка ПСБ Екатерины Крыловой. Рост операционных метрик эмитента в 1К26 (количество заказов выросло на 83%, до 807,7 млн заказов) напрямую конвертируется в выручку... читать дальше
.29 апреля 2026 года 10:43
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Яндекс" на горизонте года остается на уровне 6684 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2026 года по МСФО, которые эксперты оценивают как позитивные. 4 мая 2026 года... читать дальше
.29 апреля 2026 года 10:27
Курс валютной пары юань/рубль может закрепиться в диапазоне 11-11,5 руб. за юань в мае, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Завершение периода апрельских налоговых выплат несколько снизило активность продаж валюты и привело к умеренному ослаблению... читать дальше
.29 апреля 2026 года 10:10
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2685-2735 пунктов в среду, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Как отмечает эксперт, российский рынок начинает день с осторожного восстановления после слабой торговой сессии накануне. Поддержку дают дорогая нефть и отдельные... читать дальше
.29 апреля 2026 года 09:51
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2680-2700 пунктов в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. "Индекс Мосбиржи во вторник проторговал нижнюю границу нашего целевого диапазона 2700-2800 пунктов, как мы... читать дальше
.29 апреля 2026 года 09:36
Индекс Мосбиржи может показать попытки стабилизации в диапазоне 2680-2720 пунктов на торгах в среду, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Инвесторы будут следить за еженедельными данными Росстата по безработице - снижение напряженности на рынке труда может стать катализатором... читать дальше
.29 апреля 2026 года 09:19
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью 123,8 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 32,5% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Финансовые результаты эмитента за 1К26 эксперт оценивает... читать дальше
