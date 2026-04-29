Прогнозная цена акций Озона по-прежнему составляет 5700 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Озон" на горизонте года по-прежнему составляет 5700 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка ПСБ Екатерины Крыловой.

Рост операционных метрик эмитента в 1К26 (количество заказов выросло на 83%, до 807,7 млн заказов) напрямую конвертируется в выручку через масштабирование частотности покупок - рост на 53% (свыше 42 заказов в год на 1 активного покупателя). За счет эффекта масштаба и оптимизации логистических процессов компания продолжает улучшать юнит-экономику, удерживая расходы под контролем, указывает эксперт.

Также она отмечает, что "Озон" успешно реализует стратегию выхода на безубыточность, при этом темпы роста выручки остаются одними из самых высоких в секторе (значительно опережая МКПАО "Яндекс"). При текущих темпах эмитент планирует завершить весь 2026 год с положительным чистым результатом.

Программа обратного выкупа акций (на сумму до 25 млрд руб., которая продлится до конца 2026 года) и закрепление компании в статусе плательщика дивидендов (прогнозная дивидендная доходность на ближайшие двенадцать месяцев составляет 3%) при низких мультипликаторах (EV/EBITDA 2026 - 3,5x против 4,6х в среднем по сектору) делают акции маркетплейса одними из фаворитов в IT-секторе, говорится в материале аналитика ПСБ.

"Наш ориентир на год - 5700 руб. за акцию", - пишет Крылова.

