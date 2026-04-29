Курс рубля может закрепиться в зоне 11-11,5 руб./юань в мае - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может закрепиться в диапазоне 11-11,5 руб. за юань в мае, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Завершение периода апрельских налоговых выплат несколько снизило активность продаж валюты и привело к умеренному ослаблению рубля, констатирует эксперт.

"Полагаем, что в краткосрочной перспективе может сформироваться тренд к умеренному ослаблению рубля с учетом большей активности покупателей иностранной валюты, стремящихся зафиксировать ее стоимость в ожидании начала операций Минфина по покупке юаней (начнутся в конце следующей недели), - пишет Попов в материале. - В мае рассчитываем на закрепление котировок в диапазоне 11-11,5 руб. за юань. Реализация рисков более сильного ослабления рубля, вероятно, будет ограничена расширением экспортной выручки, на фоне сохранения повышенных цен на нефть и другое экспортное сырье".

