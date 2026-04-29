Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2680-2700п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2680-2700 пунктов в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Индекс Мосбиржи во вторник проторговал нижнюю границу нашего целевого диапазона 2700-2800 пунктов, как мы опасались ранее. На рынке сохраняется безыдейность после не оправдавшего надежд заседания ЦБ в минувшую пятницу. Объемы торгов подросли, но остаются все равно невысокими - 65 млрд руб." - констатирует аналитик.

"Мы полагаем, что в среду на рынке может развернуться борьба за диапазон 2680-2700 по индексу Мосбиржи, который является ближайшей поддержкой. Поддержать рынок может отчет Сбербанка за 1К26 по МСФО. Также в фокусе будет отчет ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" за первый квартал, а вечером выйдет традиционная еженедельная статистика по инфляции, что может добавить рынку волатильности", - пишет Крылова в обзоре ПСБ.

