Индекс Мосбиржи может стабилизироваться в диапазоне 2680-2720п в среду - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может показать попытки стабилизации в диапазоне 2680-2720 пунктов на торгах в среду, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Инвесторы будут следить за еженедельными данными Росстата по безработице - снижение напряженности на рынке труда может стать катализатором для роста фондового рынка, отмечают эксперты в комментарии.

