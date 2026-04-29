"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью 123,8 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 32,5% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Финансовые результаты эмитента за 1К26 эксперт оценивает как в целом нейтральные.

Чистая прибыль снизилась в годовом выражении, однако менеджмент подтвердил свои достаточно оптимистичные прогнозы на весь текущий год.

Отчетность подтверждает тезис о том, что ВТБ остается одним из главных бенефициаров в секторе от смягчения монетарной политики в стране, о чем свидетельствует продолжающееся быстрое восстановление чистого процентного дохода, указывает Додонов.

Показатели достаточности капитала улучшились за квартал, однако размер дивидендных выплат по-прежнему под вопросом и будет определен в мае по результатам консультаций с ЦБ РФ, обращает внимание аналитик "Финама".

"Несмотря на заметное укрепление за последние недели, акции ВТБ все еще торгуются с серьезным дисконтом по мультипликаторам по отношению к российским аналогам, и мы продолжаем считать их интересными для долгосрочных инвестиций", - пишет эксперт в обзоре.

