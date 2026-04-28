Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Группы Позитив" на уровне 1550 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

"Группа Позитив" отчиталась по МСФО за первый квартал 2026 года:

- Выручка: 3,4 млрд руб., +47,8% г/г ;

- EBITDA: -0,2 млрд руб. (-1,6 млрд руб. годом ранее);

- EBITDAC: -2,9 млрд руб. (-2,2 млрд руб. годом ранее);

- NIC: -3,5 млрд руб. (-3,1 млрд руб. годом ранее).

"Первый и второй кварталы для компании традиционно являются периодом низкой сезонности, основные объемы отгрузок обычно приходятся на второе полугодие, - отмечает эксперт банка. - Менеджмент ожидает отгрузки по итогам первого полугодия на уровне не менее 8,5 млрд руб., что должно подтвердить план роста на год (40-45 млрд руб.)".

"Группа Позитив", по мнению Крыловой, старается работать эффективнее и убирать лишние расходы. Формально убытки по показателям EBITDAC и NIC выросли (до 2,9 и 3,5 млрд руб.), но это во многом "бумажный" эффект из-за специфики учета отгрузок. Если убрать эту корректировку, реальные убытки сократились почти вдвое, что, на взгляд аналитика, говорит о прогрессе.

"Главный плюс - компания стала гораздо устойчивее: долговая нагрузка упала в четыре раза. Положительно смотрим на компанию, наш целевой ориентир на 12 месяцев - 1550 руб.", - резюмирует эксперт банка.

