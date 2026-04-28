Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций ServiceNow до $120

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций ServiceNow Inc. со $180 до $120 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 32% и рекомендации "покупать", говорится в материале аналитиков.

"Компания продемонстрировала уверенные результаты по итогам I квартала 2026 года, превысив собственный гайденс и прогнозы рынка практически по всем ключевым метрикам на фоне ускорения монетизации AI-продуктов, рекордной активности в CRM и досрочного закрытия сделки по приобретению Armis, - отмечают эксперты. - Менеджмент повысил прогноз на весь 2026 год по выручке от подписок, одновременно обозначив краткосрочное давление на маржинальность от интеграции Armis и геополитическую осторожность по сделкам на Ближнем Востоке".

Эксперты инвесткомпании повышают прогнозы по выручке на 2026-2028 года и более сдержано пересматриваем по разводненному скорр. EPS в результате роста интеграционных расходов.

"Мы нейтрально оцениваем результаты ServiceNow, ожидаем усиление конкуренции со стороны агентских решений от Anthropic, OpenAI и других провайдеров, а также конкуренции гиперскейлеров, что окажет давление на темпы роста и валовую маржу в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - отметили аналитики.

Они понизили целевую цену акций со $180 до $120 и, учитывая, что в текущих котировках компании уже отражено большинство рисков, сохранили рекомендацию "покупать".

ServiceNow, Inc. является одним из лидеров в области цифровизации бизнес-процессов, предлагающим облачные решения для автоматизации ИТ-услуг, HR, обслуживания клиентов и других функций.

