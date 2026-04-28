Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Union Pacific
28 апреля 2026 года 17:23
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Union Pacific
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Union Pacific Corp. с целевой ценой $342,56 за бумагу на горизонте на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 27%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Компания стабильно платит дивиденды, повышая их размер. Выигрывает за счет роста спроса на логистику в контексте реиндустриализации США, масштабных инвестиций в инфраструктуру и стратегических партнерств, - отмечает эксперт. - Операционные и финансовые показатели компании продолжают демонстрировать устойчивый рост. В списке ключевых рисков: мировая рецессия и замедление экономической активности, рост расходов, коррекция акций". Union Pacific Corporation - крупнейший железнодорожный оператор на территории США, владеющий сетью железных дорог. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: США-UNION-PACIFIC-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
29 апреля 2026 года 12:17
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций ВТБ на уровне 117 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. "Основным триггером, поддерживающим котировки в настоящее время, являются позитивные ожидания по дивидендным рекомендациям по итогам 2025... читать дальше
.29 апреля 2026 года 12:00
Оценка акций МКПАО "Озон" остается позитивной, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 7241 рубль за штуку, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за первый квартал 2026 года, констатируют эксперты. Компания... читать дальше
.29 апреля 2026 года 11:44
Акции МКПАО "Яндекс" являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Широкая диверсификация бизнеса позволяет эмитенту сглаживать замедление в отдельных направлениях и удерживать рост EBITDA даже при наращивании инвестиций в перспективные... читать дальше
.29 апреля 2026 года 11:27
Курс валютной пары юань/рубль пока может продолжить движение вблизи 10,85-11,05 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль во вторник тяготел к ослаблению на фоне завершения налогового периода. Стоит также отметить, что глава ВТБ допустил возможность роста юаневых ставок на... читать дальше
.29 апреля 2026 года 11:06
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Озон" на горизонте года по-прежнему составляет 5700 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка ПСБ Екатерины Крыловой. Рост операционных метрик эмитента в 1К26 (количество заказов выросло на 83%, до 807,7 млн заказов) напрямую конвертируется в выручку... читать дальше
.29 апреля 2026 года 10:43
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Яндекс" на горизонте года остается на уровне 6684 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2026 года по МСФО, которые эксперты оценивают как позитивные. 4 мая 2026 года... читать дальше
.29 апреля 2026 года 10:27
Курс валютной пары юань/рубль может закрепиться в диапазоне 11-11,5 руб. за юань в мае, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Завершение периода апрельских налоговых выплат несколько снизило активность продаж валюты и привело к умеренному ослаблению... читать дальше
.29 апреля 2026 года 10:10
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2685-2735 пунктов в среду, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Как отмечает эксперт, российский рынок начинает день с осторожного восстановления после слабой торговой сессии накануне. Поддержку дают дорогая нефть и отдельные... читать дальше
.29 апреля 2026 года 09:51
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2680-2700 пунктов в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. "Индекс Мосбиржи во вторник проторговал нижнюю границу нашего целевого диапазона 2700-2800 пунктов, как мы... читать дальше
.29 апреля 2026 года 09:36
Индекс Мосбиржи может показать попытки стабилизации в диапазоне 2680-2720 пунктов на торгах в среду, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Инвесторы будут следить за еженедельными данными Росстата по безработице - снижение напряженности на рынке труда может стать катализатором... читать дальше
