"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" на фоне отчетности компании за 1К26, сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой.

"Яндекс" раскрыл результаты за первый квартал 2026 года. Компания показала рост финансовых показателей, несмотря на сложную макросреду, - пишет эксперт. - Выручка группы увеличилась на 22% год к году, до 372,7 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 2,7 раза и достигла 34,7 млрд рублей. Самым быстрорастущим сегментом стали финансовые сервисы, где выручка прибавила 83% год к году. Результаты совпали с нашими ожиданиями. Компания показала замедление темпов роста выручки, что было обусловлено сложными макроэкономическими условиями".

Аналитики брокера сохраняют позитивный взгляд на бумаги компании и рекомендацию "покупать". По их оценке, в настоящее время акции "Яндекса" торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDA на уровне ~5.0х (на основе прогноза на 2026 год).

"Считаем такой уровень заниженным, учитывая сильные рыночные позиции компании, развитую экосистему, высокую рентабельность ключевых направлений и потенциал развития новых бизнес-сегментов в среднесрочной перспективе", - отмечает Лазаричева.

