Отчет Яндекса за 1К26 говорит о трансформации из "истории роста" в "историю прибыльности"- ПСБ

Отчет "Яндекса" за 1 квартал 2026 года говорит о трансформации компании из "истории роста" в "историю прибыльности", считает аналитик банка ПСБ Екатерина Крылова.

Яндекс отчитался за I квартал 2026 по МСФО:

- Выручка составила 372,7 млрд руб., +22% г/г;

- Скорректированная EBITDA: 73,3 млрд руб., +1,5x;

- Скорр. чистая прибыль: 34,7 млрд рублей., +2,7x .

"Выручка "Яндекса" с точки зрения абсолютных значений для первого квартала стала рекордной в истории, хотя темпы роста и замедлились из-за высокой базы прошлого года и макроэкономических факторов, - отмечает эксперт. - Но главным рекордом этого отчета является не выручка, а EBITDA и чистая прибыль, которые выросли кратно быстрее доходов. Ключевым драйвером выступила трансформация юнит-экономики сегмента электронной коммерции, который перестал оказывать давление на консолидированную прибыль группы".

Параллельно с этим сегмент "Райдтех" продемонстрировал качественный скачок рентабельности на фоне консолидации рынка и оптимизации алгоритмов распределения заказов, подчеркивает Крылова. Не последнюю роль, по ее мнению, сыграл и технологический фактор в основном рекламном бизнесе, где внедрение нейросетевых моделей в "Поиске" повысило конверсию и средний чек рекламного контакта при сохранении стабильной базы операционных расходов.

"Отсутствие значительных разовых списаний, характерных для периода реструктуризации 2024-2025 годов, в сочетании с минимальными процентными расходами из-за крайне низкой долговой нагрузки (0,1х на конец I кв. 2026) создало условия для расширения чистой маржи, - отмечает аналитик банка. - Мы положительно смотрим на "Яндекс", который демонстрирует уверенную финансовую устойчивость, трансформируясь из "истории роста" в "историю прибыльности".

Целевой уровень на 12 месяцев составляет 5810 руб. за акцию.

