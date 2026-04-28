Аналитикам / Аналитика / Отчет Яндекса за 1К26 говорит о трансформации из "истории роста" в "историю прибыльности"- ПСБ
28 апреля 2026 года 15:49
Отчет Яндекса за 1К26 говорит о трансформации из "истории роста" в "историю прибыльности"- ПСБ
Отчет "Яндекса" за 1 квартал 2026 года говорит о трансформации компании из "истории роста" в "историю прибыльности", считает аналитик банка ПСБ Екатерина Крылова. Яндекс отчитался за I квартал 2026 по МСФО: - Выручка составила 372,7 млрд руб., +22% г/г; - Скорректированная EBITDA: 73,3 млрд руб., +1,5x; - Скорр. чистая прибыль: 34,7 млрд рублей., +2,7x . "Выручка "Яндекса" с точки зрения абсолютных значений для первого квартала стала рекордной в истории, хотя темпы роста и замедлились из-за высокой базы прошлого года и макроэкономических факторов, - отмечает эксперт. - Но главным рекордом этого отчета является не выручка, а EBITDA и чистая прибыль, которые выросли кратно быстрее доходов. Ключевым драйвером выступила трансформация юнит-экономики сегмента электронной коммерции, который перестал оказывать давление на консолидированную прибыль группы". Параллельно с этим сегмент "Райдтех" продемонстрировал качественный скачок рентабельности на фоне консолидации рынка и оптимизации алгоритмов распределения заказов, подчеркивает Крылова. Не последнюю роль, по ее мнению, сыграл и технологический фактор в основном рекламном бизнесе, где внедрение нейросетевых моделей в "Поиске" повысило конверсию и средний чек рекламного контакта при сохранении стабильной базы операционных расходов. "Отсутствие значительных разовых списаний, характерных для периода реструктуризации 2024-2025 годов, в сочетании с минимальными процентными расходами из-за крайне низкой долговой нагрузки (0,1х на конец I кв. 2026) создало условия для расширения чистой маржи, - отмечает аналитик банка. - Мы положительно смотрим на "Яндекс", который демонстрирует уверенную финансовую устойчивость, трансформируясь из "истории роста" в "историю прибыльности". Целевой уровень на 12 месяцев составляет 5810 руб. за акцию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
29 апреля 2026 года 12:17
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций ВТБ на уровне 117 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. "Основным триггером, поддерживающим котировки в настоящее время, являются позитивные ожидания по дивидендным рекомендациям по итогам 2025... читать дальше
.29 апреля 2026 года 12:00
Оценка акций МКПАО "Озон" остается позитивной, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 7241 рубль за штуку, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за первый квартал 2026 года, констатируют эксперты. Компания... читать дальше
.29 апреля 2026 года 11:44
Акции МКПАО "Яндекс" являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Широкая диверсификация бизнеса позволяет эмитенту сглаживать замедление в отдельных направлениях и удерживать рост EBITDA даже при наращивании инвестиций в перспективные... читать дальше
.29 апреля 2026 года 11:27
Курс валютной пары юань/рубль пока может продолжить движение вблизи 10,85-11,05 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль во вторник тяготел к ослаблению на фоне завершения налогового периода. Стоит также отметить, что глава ВТБ допустил возможность роста юаневых ставок на... читать дальше
.29 апреля 2026 года 11:06
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Озон" на горизонте года по-прежнему составляет 5700 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка ПСБ Екатерины Крыловой. Рост операционных метрик эмитента в 1К26 (количество заказов выросло на 83%, до 807,7 млн заказов) напрямую конвертируется в выручку... читать дальше
.29 апреля 2026 года 10:43
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Яндекс" на горизонте года остается на уровне 6684 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2026 года по МСФО, которые эксперты оценивают как позитивные. 4 мая 2026 года... читать дальше
.29 апреля 2026 года 10:27
Курс валютной пары юань/рубль может закрепиться в диапазоне 11-11,5 руб. за юань в мае, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Завершение периода апрельских налоговых выплат несколько снизило активность продаж валюты и привело к умеренному ослаблению... читать дальше
.29 апреля 2026 года 10:10
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2685-2735 пунктов в среду, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Как отмечает эксперт, российский рынок начинает день с осторожного восстановления после слабой торговой сессии накануне. Поддержку дают дорогая нефть и отдельные... читать дальше
.29 апреля 2026 года 09:51
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2680-2700 пунктов в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. "Индекс Мосбиржи во вторник проторговал нижнюю границу нашего целевого диапазона 2700-2800 пунктов, как мы... читать дальше
.29 апреля 2026 года 09:36
Индекс Мосбиржи может показать попытки стабилизации в диапазоне 2680-2720 пунктов на торгах в среду, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Инвесторы будут следить за еженедельными данными Росстата по безработице - снижение напряженности на рынке труда может стать катализатором... читать дальше
