Главная / Аналитикам / Аналитика / "Т-Инвестиции" открыли парную торговую идею "Лонг в акциях Норникеля против Северстали"
28 апреля 2026 года 14:55
"Т-Инвестиции" открыли парную торговую идею "Лонг в акциях Норникеля против Северстали"
"Т-Инвестиции" открыли парную торговую идею "Лонг в акциях "Норильского никеля"/Шорт в акциях "Северстали" с ожидаемой доходностью 12% на горизонте трех месяцев, говорится в обзоре брокера. По мнению аналитиков, финансовые результаты "Норникеля" будут достаточно хорошими в течение 2026 года: это объясняется сохранением высоких цен на металлы (никель, медь), которые позволят компании обеспечить двузначный рост прибыли и доходность свободного денежного потока на уровне до 10%. "Если заложить в модель текущие цены на корзину металлов "Норникеля" и довольно крепкий курс (около 76 руб./$1), EBITDA компании на год вперед будет достигать уровня около $7,8 млрд, а свободный денежный поток для акционеров (до изменения в оборотном капитале) - чуть меньше $2 млрд, что является максимумом с 2023 года", - пишут они. В то же время для "Северстали" текущий год снова будет негативным на фоне продолжающегося кризиса в отрасли. По мнению экспертов, рынок слишком оптимистично закладывает скорое восстановление сектора, и котировки акций "Северстали" выглядят все еще высокими, несмотря на достаточно заметное снижение за год. Аналитики полагают, что улучшение конъюнктуры на рынке стали начнется только в первых месяцах 2027 года, и ожидают сохранения давления на бумаги "Северстали" как минимум в течение трех месяцев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответс
Опубликовано: /Финмаркет/
Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ/СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
