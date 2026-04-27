"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Норникеля

Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский Никель" с прогнозной ценой 200 руб. за бумагу (полная доходность 49%), сообщается в материале экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина.

"Норникель" раскрыл нейтральные операционные результаты за 1К26 и подтвердил планы по производству на 2026 год, - пишут аналитики. - Выпуск металлов в 1К26 оказался в рамках производственного плана компании. Самый низкий процент выполнения годового плана оказался в никеле и платине - 21% и 22% за квартал соответственно. Производство палладия и платины с высокой базы прошлого года сократилось на 18% г/г и 24% г/г соответственно".

По плану компании, выпуск палладия в 2026 году снизится на 10-11% г/г. Эксперты "Эйлера" напоминают, что на долю "Норникеля" приходится 40% мирового производства палладия, и столь значимое сокращение выпуска расширяет дефицит на рынке. По их оценкам, бумаги торгуются с EV/EBITDA 12м на уровне 4,2х и с доходностью FCF 12%.

