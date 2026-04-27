АКБФ понизил прогнозную цену акций ВСМПО-АВИСМА до 34034 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ВСМПО-АВИСМА" с 42160,77 до 34034 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 31% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Бумаги эмитента с начала года снизились в цене на 15% при падении индекса Мосбиржи на 1%, констатируют эксперты.

По итогам 2025 года компания зафиксировала резкое ухудшение финансовых результатов, давление оказали крепкий рубль, слабая динамика цен на титан и ухудшение операционных показателей, отмечают они.

"Прогноз EBITDA за 2025 год на этом фоне существенно снижен, однако в 2026 году ожидаем восстановление показателей до 32,5 млрд руб. по EBITDA и 12,2 млрд руб. по чистой прибыли на фоне возможного роста цен на титан. Дивиденды за 2025 год оцениваются на уровне 48 руб., тогда как рынок их не закладывает, - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре. - Долгосрочно сохраняется высокий потенциал роста за счет дефицита титана и инвестиций в отрасль. Справедливая стоимость снижена до 34034 руб., что предполагает около 31% потенциала роста. Рекомендация - "покупать".

