Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" повысил рейтинг акций American Express до "покупать"
27 апреля 2026 года 16:03
"Финам" повысил рейтинг акций American Express до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций American Express Co. с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную цену на уровне $364, что предполагает потенциал роста на 15,9%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Недавно опубликованная отчетность American Express за 1К 2026 оказалась неплохой, несмотря на текущие повышенные макроэкономические, геополитические и другие риски, - отмечает эксперт Игорь Додонов. - Так, выручка и чистая прибыль выросли двухзначными темпами в годовом выражении на фоне продолжающегося уверенного роста трат потребителей по картам компании. Менеджмент сохранил достаточно позитивные прогнозы на весь текущий год". Между тем акции American Express заметно снизились за последние недели, с опережением "широкого рынка", что, на взгляд аналитика "Финама", выглядит неоправданным, учитывая по-прежнему сильный фундаментальный профиль компании. В связи с этим Додонов считает текущий ценовой уровень данных бумаг интересным для среднесрочных покупок. American Express Co. - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: США-AMERICAN/EXPRESS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
27 апреля 2026 года 19:01
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский Никель" с прогнозной ценой 200 руб. за бумагу (полная доходность 49%), сообщается в материале экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина. "Норникель" раскрыл нейтральные... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:47
"Финам" после рассмотрения отчетности за 1К26 сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "покупать" с целевой ценой $62,1 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 44,1% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика Зарины Саидовой. "Компания вновь превзошла прогнозы и... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:36
Аналитики Freedom Finance Global подтверждают рекомендацию "держать" для акций Tesla с целевой ценой на уровне $400 за бумагу, сообщается в комментарии. Потенциал роста составляет порядка 7%. "Результаты компании за I квартал оказываются выше консенсус оценок, но несколько ниже наших ожиданий, -... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:18
Аукционы ОФЗ будут определять настроение на рынке госдолга в ближайшие недели, считают аналитики Альфа-банка Мария Радченко и Шамиль Джафаров. "Следующее заседание ЦБ по ставке состоится 19 июня, перерыв составит почти 2 месяца. Мы полагаем, что в ближайшие недели динамика рынка ОФЗ будет... читать дальше
.27 апреля 2026 года 17:53
Базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки Банка России до 14% годовых в июне текущего года, а к его концу - до 12% годовых, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По оценке экспертов, дальнейшая траектория ставки будет определяться реакцией цен на импортные... читать дальше
.27 апреля 2026 года 17:26
"Финам" понизил рейтинг акций SLB с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $55,2 за штуку, что предполагает потенциал падения 1,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Вышедший отчет эмитента за первый квартал продемонстрировал положительный эффект... читать дальше
.27 апреля 2026 года 16:53
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ВСМПО-АВИСМА" с 42160,77 до 34034 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 31% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента с начала года снизились в цене на 15%... читать дальше
.27 апреля 2026 года 16:27
Банк ПСБ пока сохраняет базовый прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 13,5% годовых на конец второго квартала 2026 года и 12% годовых на конец текущего года, сообщается в комментарии аналитика Дениса Попова. "Мы не исключали, что регулятор может ускорить снижение ключевой ставки в апреле,... читать дальше
.27 апреля 2026 года 15:31
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ГМК "Норильский никель" на уровне 241 руб. за бумагу и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Компания опубликовала производственные результаты за I квартал 2026 года: - Производство никеля увеличилось на 0,3% год к году и... читать дальше
.27 апреля 2026 года 14:54
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой 201 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. С начала марта 2026 года котировки "Норникеля" скорректировались на 15%, и эксперт считает, что текущий момент... читать дальше
