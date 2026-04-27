"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям Норникеля

"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой 201 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

С начала марта 2026 года котировки "Норникеля" скорректировались на 15%, и эксперт считает, что текущий момент является удачной точкой входа в бумаги компании.

"Высокие мировые цены на большинство металлов "Норникеля" обеспечат сильный рост финансовых показателей в 2026 году, - прогнозирует Данилов. - Также компания котируется с дисконтом к российскому сектору металлов, добычи и химической промышленности, что является нетипичной ситуацией, так как исторически "Норникель" торговался с премией к аналогам".

Потенциальное возобновление выплат акционерам, являющееся, на взгляд эксперта, достаточно вероятным событием, могло бы придать дополнительный импульс котировкам "Норникеля", однако дивидендный вопрос по-прежнему представляет повышенную неопределенность.

В то же время Данилов выделяет ряд рисков, способных оказать сдерживающее влияние на динамику котировок, среди которых крепкий рубль, объемная инвестиционная программа, стагнация производства ключевых металлов до 2028 года, а также отсутствие четко прописанных принципов дивидендной политики.

