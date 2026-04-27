Акции Ростелекома, Т-Технологий и Сургутнефтегаза будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Ростелекома", "Т-Технологий" и "Сургутнефтегаза" будут интересны на текущей неделе, считает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"Обыкновенные акции "Ростелекома" в конце февраля начали краткосрочный нисходящий тренд, но сейчас уперлись в поддержку в области 55 руб., - отмечает эксперт в комментарии. - Преодолеть уровень с первого раз у бумаги не получилось, и мы ожидаем, что и вторая попытка завершится неудачей, учитывая накопившуюся перепроданность в бумагах. Вероятнее всего, за две недели "обычка" "Ростелекома" разовьет очередной отскок и через две недели будет торговаться в диапазоне 58,43-59,9 руб.".

Акции "Т-Технологий" уже в третий раз за 4 месяца упираются в область поддержки у 315 руб. По мнению Буянова, сейчас, после последнего отскока, бумагам удается сохранить сигнал на покупку, несмотря на кратковременный повторный откат к уровню, интенсивность которого резко упала. В ближайшее время аналитик ждет разворота и полагает, что через две недели рост приведет бумагу к диапазону 329,3-335,5 руб.

"Котировки обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" находятся в нисходящем тренде с середины марта 2025 года, - пишет далее эксперт. - Однако сейчас они досрочно уперлись в область поддержки около 20 руб. Эту область трудно преодолеть не только из-за исторических подтверждений, но и психологически. Полагаем, что акции в ближайшее время начнут расти в цене и через две недели будут торговаться в коридоре 21,1-21,48 руб.".

