Аналитикам / Аналитика / Вероятно повышение ставки ЦБ РФ на 25 б.п. в июне - Альфа-банк
27 апреля 2026 года 13:14
Вероятно повышение ставки ЦБ РФ на 25 б.п. в июне - Альфа-банк
Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п. на заседании 19 июня, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. "В прошлую пятницу ЦБ РФ снизил ставку на 50 б. п. до 14,5% в рамках наших ожиданий и консенсуса аналитиков, - пишут эксперты в обзоре. - Хотя вербальный сигнал в пресс-релизе остался неизменным - регулятор будет "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" - риторика председателя ЦБ РФ на пресс конференции звучала сдержанно". Аналитики Альфа-банка обратили внимание на то, что регулятор сузил прогнозный интервал ставки на 2026 год с 13,5-14,5% до 14,0-14,5%. На их взгляд, такой диапазон ставки на текущий год предполагает, что в худшем сценарии ставка на конец текущего года составит только 13,75%, а в лучшем случае она все еще может снизиться до 12%. По мнению экспертов, на пресс-конференции было два ключевых фактора в пользу снижения ставки - это динамика инфляции и показатели роста экономики. "К сожалению, комментарии главы ЦБ РФ развеяли эти настроения, - отмечают Орлова и Кобяк. - Во-первых, Э. Набиуллина отметила, что инфляция в устойчивой части остается в интервале 4-5% с середины 2025 года. и не снижается. Кроме того, она обозначила, что динамика инфляции текущего года складывается по верхней границе прогноза 4,5-5,5% на этот год, и именно это потребовало подтягивания интервала прогнозной ставки на 2026 год вверх. Во-вторых, взгляд регулятора на динамику экономики не стал более осторожным. В-третьих, весь спектр проинфляционных рисков остается на повестке дня". В свете этих рисков у экспертов Альфа-банка складывается впечатление, что незначительное изменение прогнозного интервала по ставке на 2027 год с 8-9% до 8-10% может быть связано с намерением ЦБ РФ дождаться конкретных вводных по бюджету - это сохраняет риски того, что на следующем опорном заседании возможно повышение прогнозного диапазона ключевой ставки на 2027 год. "С точки зрения будущих шагов важно отметить, что за счет календарного фактора динамика экономики в 2К26 будет складываться по сильной траектории, - указывают аналитики. - На этом фоне снижение ставки на 100 б.п. уже не представляется возможным, однако высокий уровень текущей ставки также делает маловероятным и выбор в пользу паузы. В результате мы полагаем, что на заседании 19 июня возрастает вероятность снижения ставки на 25 б.п. С учетом последних вводных от ЦБ РФ мы сохраняем наш прогноз по ставке на уровне 13% на конец текущего года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
27 апреля 2026 года 19:01
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский Никель" с прогнозной ценой 200 руб. за бумагу (полная доходность 49%), сообщается в материале экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина. "Норникель" раскрыл нейтральные... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:47
"Финам" после рассмотрения отчетности за 1К26 сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "покупать" с целевой ценой $62,1 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 44,1% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика Зарины Саидовой. "Компания вновь превзошла прогнозы и... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:36
Аналитики Freedom Finance Global подтверждают рекомендацию "держать" для акций Tesla с целевой ценой на уровне $400 за бумагу, сообщается в комментарии. Потенциал роста составляет порядка 7%. "Результаты компании за I квартал оказываются выше консенсус оценок, но несколько ниже наших ожиданий, -... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:18
Аукционы ОФЗ будут определять настроение на рынке госдолга в ближайшие недели, считают аналитики Альфа-банка Мария Радченко и Шамиль Джафаров. "Следующее заседание ЦБ по ставке состоится 19 июня, перерыв составит почти 2 месяца. Мы полагаем, что в ближайшие недели динамика рынка ОФЗ будет... читать дальше
.27 апреля 2026 года 17:53
Базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки Банка России до 14% годовых в июне текущего года, а к его концу - до 12% годовых, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По оценке экспертов, дальнейшая траектория ставки будет определяться реакцией цен на импортные... читать дальше
.27 апреля 2026 года 17:26
"Финам" понизил рейтинг акций SLB с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $55,2 за штуку, что предполагает потенциал падения 1,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Вышедший отчет эмитента за первый квартал продемонстрировал положительный эффект... читать дальше
.27 апреля 2026 года 16:53
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ВСМПО-АВИСМА" с 42160,77 до 34034 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 31% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента с начала года снизились в цене на 15%... читать дальше
.27 апреля 2026 года 16:27
Банк ПСБ пока сохраняет базовый прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 13,5% годовых на конец второго квартала 2026 года и 12% годовых на конец текущего года, сообщается в комментарии аналитика Дениса Попова. "Мы не исключали, что регулятор может ускорить снижение ключевой ставки в апреле,... читать дальше
.27 апреля 2026 года 16:03
"Финам" повысил рейтинг акций American Express Co. с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную цену на уровне $364, что предполагает потенциал роста на 15,9%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Недавно опубликованная отчетность American Express за 1К 2026 оказалась... читать дальше
.27 апреля 2026 года 15:31
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ГМК "Норильский никель" на уровне 241 руб. за бумагу и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Компания опубликовала производственные результаты за I квартал 2026 года: - Производство никеля увеличилось на 0,3% год к году и... читать дальше
