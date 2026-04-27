Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Halliburton

Аналитики Freedom Finance Global сохраняют рекомендацию "продавать" для акций Halliburton Co. с целевой ценой $32 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 17% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

Конфликт на Ближнем Востоке негативно повлиял на результаты Halliburton в 1К26, отмечают эксперты. Скорректированный EPS упал г/г на 8,3%. Также компания снизила байбэк до $100 млн за квартал по сравнению с $250 млн кварталом ранее.

"Негативные тенденции на рынке нефти, вероятно, продолжат оказывать давление на результаты компании в 2026 году, - полагают аналитики. - В случае длительного продолжения конфликта на Ближнем Востоке результаты региона "Ближний Восток и Азия" продолжат показывать негативные результаты. С другой стороны, разблокировка Ормузского пролива приведет к падению цен на нефть и снижению активности в других регионах. На наш взгляд, акции Halliburton торгуются существенно выше справедливой стоимости".

Halliburton Co. - американская транснациональная нефтесервисная компания.

