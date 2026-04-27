Диапазон 10,85-11,05 руб./юань пока сохраняет актуальность - банк "Санкт-Петербург"

Диапазон 10,85-11,05 руб. за юань в целом сохраняет актуальность на ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Надежды инвесторов на скорую деэскалацию на Ближнем Востоке не оправдались, и зависшие переговоры поддержали рост нефтяных цен, констатируют эксперты. У котировок сырья есть потенциал снижения в сторону $100 за баррель на новых деэскалационных заявлениях, но без конкретики пока будет сложно уйти ниже, отмечают они в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.