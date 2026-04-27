Высоки риски возврата индекса RGBI к 119 пунктам - ПСБ

Высоки риски возврата индекса RGBI к 119 пунктам в понедельник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Более половины роста индекса RGBI в преддверии апрельского заседания ЦБ по ставке было нивелировано в пятницу - индекс вернулся под уровень 120 пунктов. Эксперт видит причину падения в том, что ЦБ при ожидаемом рынком снижении ставки до 14,5% повысил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год до 14-14,5% с 13,5-14,5% и на 2027 год до 8-10% с 8-9%, сигнализируя о некотором вероятном повышении траектории "ключа" в перспективе 2-х лет.

Кроме того, комментарии по итогам пресс-конференции явно были "ястребиные" - признаков переохлаждения экономики нет, проинфляционные риски высоки (конфликт на Ближнем Востоке, бюджетный фактор), в результате чего сценарий снижения "ключа" на 100 б.п. даже не рассматривался. Таким образом, Грицкевич видит риски возврата индекса RGBI к 119 пунктам, что полностью перекроет рост последних недель.

"Однако доходность среднесрочных и длинных ОФЗ на уровне 14,6%-14,7% уже выглядит привлекательно относительно "ключа" и RUONIA (14,2%-14,4%), а также ставок по вкладам, - указывает эксперт в комментарии. - По-прежнему пристальное внимание инвесторов будет к недельной инфляции - сохранение околонулевых темпов может несколько подбодрить инвесторов. Также ЦБ ждет сильных данных по экономике за март (чем, в частности, и обосновывал отсутствие переохлаждения) - ценность данной статистики для рынка явно вырастет".

Пока аналитик ПСБ не видит оснований менять свой базовый прогноз по ставке (12% на конец года), в результате чего потенциал для продолжения роста RGBI в этом году, на его взгляд, сохраняется, однако в ближайшие недели позитива на рынке ждать не стоит.

