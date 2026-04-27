Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2750п в понедельник - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700- 2750 пунктов в понедельник, полагает главный аналитик инвесткомпании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"В пятницу российский рынок акций упал более чем на процент, за одну сессию обнулив весь недельный рост, - отмечает эксперт в комментарии. - Поводом для этого послужили итоги заседания совета директоров ЦБ по ставке. Сам показатель был снижен на 0,5 п.п., что совпало с консенсус-прогнозом, но на рынке были и ожидания более сильного снижения из-за необходимости стимулировать возобновления экономического роста. Кроме того, в среднесрочном прогнозе регулятор повысил нижнюю границу средней ставки в 2026 году с 13,5-14,5% до 14-14,5%. Есть риски того, что летом цикл снижения ставки будет поставлен на паузу".

Аналитик указывает, что хуже рынка были акции наиболее закредитованных компаний, которые многие подбирали "под ставку", чтобы на ее оглашении зафиксировать прибыль. Негатив лишь усилил и ускорил этот процесс.

"Скорее всего, в понедельник индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2750 пунктов, - прогнозирует Зацепин. - Поводов для роста рынка нет. Более того, есть риски его дальнейшего снижения в случае появления новостей об улучшении геополитической ситуации на Ближнем Востоке и падения цен на нефть. Поэтому мы рекомендуем сохранять среднесрочные позиции по акциям, но не наращивать их. Делать новые покупки следует лишь под точечные идеи".

