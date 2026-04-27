.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2750п в понедельник - "Алор Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 апреля 2026 года 10:56
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2750п в понедельник - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700- 2750 пунктов в понедельник, полагает главный аналитик инвесткомпании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "В пятницу российский рынок акций упал более чем на процент, за одну сессию обнулив весь недельный рост, - отмечает эксперт в комментарии. - Поводом для этого послужили итоги заседания совета директоров ЦБ по ставке. Сам показатель был снижен на 0,5 п.п., что совпало с консенсус-прогнозом, но на рынке были и ожидания более сильного снижения из-за необходимости стимулировать возобновления экономического роста. Кроме того, в среднесрочном прогнозе регулятор повысил нижнюю границу средней ставки в 2026 году с 13,5-14,5% до 14-14,5%. Есть риски того, что летом цикл снижения ставки будет поставлен на паузу". Аналитик указывает, что хуже рынка были акции наиболее закредитованных компаний, которые многие подбирали "под ставку", чтобы на ее оглашении зафиксировать прибыль. Негатив лишь усилил и ускорил этот процесс. "Скорее всего, в понедельник индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2750 пунктов, - прогнозирует Зацепин. - Поводов для роста рынка нет. Более того, есть риски его дальнейшего снижения в случае появления новостей об улучшении геополитической ситуации на Ближнем Востоке и падения цен на нефть. Поэтому мы рекомендуем сохранять среднесрочные позиции по акциям, но не наращивать их. Делать новые покупки следует лишь под точечные идеи". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
27 апреля 2026 года 19:01
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский Никель" с прогнозной ценой 200 руб. за бумагу (полная доходность 49%), сообщается в материале экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина. "Норникель" раскрыл нейтральные... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:47
"Финам" после рассмотрения отчетности за 1К26 сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "покупать" с целевой ценой $62,1 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 44,1% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика Зарины Саидовой. "Компания вновь превзошла прогнозы и... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:36
Аналитики Freedom Finance Global подтверждают рекомендацию "держать" для акций Tesla с целевой ценой на уровне $400 за бумагу, сообщается в комментарии. Потенциал роста составляет порядка 7%. "Результаты компании за I квартал оказываются выше консенсус оценок, но несколько ниже наших ожиданий, -... читать дальше
.27 апреля 2026 года 18:18
Аукционы ОФЗ будут определять настроение на рынке госдолга в ближайшие недели, считают аналитики Альфа-банка Мария Радченко и Шамиль Джафаров. "Следующее заседание ЦБ по ставке состоится 19 июня, перерыв составит почти 2 месяца. Мы полагаем, что в ближайшие недели динамика рынка ОФЗ будет... читать дальше
.27 апреля 2026 года 17:53
Базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки Банка России до 14% годовых в июне текущего года, а к его концу - до 12% годовых, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По оценке экспертов, дальнейшая траектория ставки будет определяться реакцией цен на импортные... читать дальше
.27 апреля 2026 года 17:26
"Финам" понизил рейтинг акций SLB с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $55,2 за штуку, что предполагает потенциал падения 1,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Вышедший отчет эмитента за первый квартал продемонстрировал положительный эффект... читать дальше
.27 апреля 2026 года 16:53
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ВСМПО-АВИСМА" с 42160,77 до 34034 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 31% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента с начала года снизились в цене на 15%... читать дальше
.27 апреля 2026 года 16:27
Банк ПСБ пока сохраняет базовый прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 13,5% годовых на конец второго квартала 2026 года и 12% годовых на конец текущего года, сообщается в комментарии аналитика Дениса Попова. "Мы не исключали, что регулятор может ускорить снижение ключевой ставки в апреле,... читать дальше
.27 апреля 2026 года 16:03
"Финам" повысил рейтинг акций American Express Co. с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную цену на уровне $364, что предполагает потенциал роста на 15,9%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Недавно опубликованная отчетность American Express за 1К 2026 оказалась... читать дальше
.27 апреля 2026 года 15:31
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ГМК "Норильский никель" на уровне 241 руб. за бумагу и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Компания опубликовала производственные результаты за I квартал 2026 года: - Производство никеля увеличилось на 0,3% год к году и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.