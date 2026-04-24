Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Flexsteel до $57

Freedom Finance Global повысил целевую цену по акциям Flexsteel Industries Inc. с $54 до $57 и подтверждает рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Потенциал роста составляет 16% с текущих уровней.

"Мы позитивно оцениваем квартальные результаты Flexsteel за 3 квартал 2026 финансового года. Компания продемонстрировала уверенное превышение ожиданий по прибыли, обусловленное расширением маржи и строгой дисциплиной затрат, что указывает на улучшение операционной эффективности. Рентабельность продолжает выигрывать от более благоприятного продуктового микса и реализуемых ценовых мер, при этом сильная чистая денежная позиция обеспечивает дополнительную устойчивость", - пишут эксперты.

Несмотря на сохраняющуюся неравномерность спроса в краткосрочной перспективе и давление со стороны тарифов, аналитики видят устойчивость маржинальности, поддерживаемую оптимизацией микса и операционной дисциплиной. Структурные улучшения бизнес-модели должны позволить компании сохранять уровень рентабельности и наращивать прибыль по мере нормализации спроса, полагают в Freedom Finance Global.

Flexsteel Industries- американская компания, которая занимается производством, импортом и продажей мебели для жилых и коммерческих помещений.

