Аналитикам / Аналитика / "Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Промомеда
24 апреля 2026 года 18:04
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Промомеда
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "Промомед" с целевой ценой 629 руб. на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 49,4%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Акции "Промомеда" за последние 6 месяцев слегка опережают рынок - принесли доходность в размере 12%, тогда как индекс Мосбиржи окреп на 8%, - указывает эксперт. - В ближайший год бумага способна опередить рынок еще увереннее с учетом финансовых показателей, о которых "Промомед" отчитался по итогам 2025 года, и прогнозов по выручке и прибыли на 2026 год. Компания выглядит значительно недооцененной с фундаментальной точки зрения в сравнении с мировой отраслью после того, как сообщила о росте выручки на 75% за 2025 год и спрогнозировала рост на 60% в 2026 году". На взгляд Саидовой, сильная сторона "Промомеда" - наличие собственных исследовательских и производственных мощностей, что позволяет ей осуществлять полный цикл от разработки до производства и коммерциализации препаратов. Расширение портфеля в сторону более высокомаржинальных направлений, эндокринологии и онкологии позволяет оптимистично смотреть на перспективы "Промомеда". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ПРОМОМЕД-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
24 апреля 2026 года 19:05
Freedom Finance Global повысил целевую цену по акциям Flexsteel Industries Inc. с $54 до $57 и подтверждает рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Потенциал роста составляет 16% с текущих уровней. "Мы позитивно оцениваем квартальные результаты Flexsteel за 3 квартал 2026... читать дальше
.24 апреля 2026 года 18:54
"Финам" повысил целевую цену акций Invesco Solar ETF с $48,4 до $67,6 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 15,4% и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Повышение целевой цены связано с рекордным ростом солнечной генерации в 2025 году и... читать дальше
.24 апреля 2026 года 18:43
Диапазон 10,8-11,3 руб./юань может сохранить актуальность в начале следующей недели, считают аналитики банка ПСБ. В середине завершающейся недели курс юаня опускался в нижнюю часть текущего целевого диапазона (10,8-11,3 руб./юань) и обновил минимумы с конца января, но к концу недели импульс к... читать дальше
.24 апреля 2026 года 18:30
Индекс RGBI в ближайшие недели, вероятно, перейдет к консолидации вблизи отметки 120 пунктов, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Котировки ОФЗ отреагировали умеренным снижением на решение ЦБ понизить ставку до 14,5%, и дополнительного импульса для роста рынок явно не получил, -... читать дальше
.24 апреля 2026 года 17:36
"Цифра брокер" сохраняет нейтральную оценку акций "РусАгро" на фоне смешанных операционных результатов компании за 1К26, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Операционные результаты российского агрохолдинга выглядят смешанными, - отмечают эксперты. - Общая выручка выросла, при этом... читать дальше
.24 апреля 2026 года 17:06
Вероятно продолжение снижения ключевой ставки ЦБ РФ небольшими шагами на ближайших заседаниях, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 14,5% и сохранил мягкий сигнал, что полностью соответствует нашему базовому сценарию и ожиданиям... читать дальше
.24 апреля 2026 года 16:23
Акции нефтяных компаний после глубокой коррекции снова привлекательны для покупки, полагает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. На фоне новостей о блокировке Ормузского пролива цены на нефть и акции нефтяных компаний резко выросли в начале марта.... читать дальше
.24 апреля 2026 года 15:51
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 30,1 руб. за бумагу на фоне слабых финрезультатов компании, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "ММК" представил слабые... читать дальше
.24 апреля 2026 года 15:22
Совкомбанк начал анализ "Циана" с рекомендацией "покупать" для его акций, говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Котировки компании не восстановились после дивидендной отсечки в декабре, а темпы роста FCF и чистой прибыли значительно улучшились. Считаем, что это... читать дальше
.24 апреля 2026 года 14:51
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 14,5% на заседании 24 апреля не стало сюрпризом для рынка, считает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин. "Сценарий был в целом заложен в котировки, - отмечает эксперт в комментарии. - Сохранение курса на снижение стоимости фондирования... читать дальше
