"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Промомеда

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "Промомед" с целевой ценой 629 руб. на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 49,4%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Акции "Промомеда" за последние 6 месяцев слегка опережают рынок - принесли доходность в размере 12%, тогда как индекс Мосбиржи окреп на 8%, - указывает эксперт. - В ближайший год бумага способна опередить рынок еще увереннее с учетом финансовых показателей, о которых "Промомед" отчитался по итогам 2025 года, и прогнозов по выручке и прибыли на 2026 год. Компания выглядит значительно недооцененной с фундаментальной точки зрения в сравнении с мировой отраслью после того, как сообщила о росте выручки на 75% за 2025 год и спрогнозировала рост на 60% в 2026 году".

На взгляд Саидовой, сильная сторона "Промомеда" - наличие собственных исследовательских и производственных мощностей, что позволяет ей осуществлять полный цикл от разработки до производства и коммерциализации препаратов. Расширение портфеля в сторону более высокомаржинальных направлений, эндокринологии и онкологии позволяет оптимистично смотреть на перспективы "Промомеда".

