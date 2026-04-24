"Цифра брокер" сохраняет нейтральную оценку акций "РусАгро" на фоне смешанных операционных результатов компании за 1К26, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

Операционные результаты российского агрохолдинга выглядят смешанными, - отмечают эксперты. - Общая выручка выросла, при этом ключевой вклад в динамику обеспечили сахарный и сельскохозяйственный сегменты. Выручка сахарного бизнеса увеличилась на 35% благодаря росту продаж, а аграрный сегмент показал кратный рост - в 2,8 раза на фоне активного расширения реализации зерновых через трейдинговые каналы".

В то же время часть направлений показала более слабую динамику, подчеркивают эксперты. Выручка мясного бизнеса снизилась на фоне стабилизации цен на рынке свинины и усиления конкуренции из-за роста импорта куриного филе из Китая. Масложировой сегмент также оказался под давлением - выручка сократилась из-за периода выхода на проектную мощность Аткарского МЭЗ после модернизации и влияния крепкого рубля.

"Несмотря на сильную динамику отдельных сегментов, в целом результаты "РусАгро" выглядят умеренно слабыми, поэтому мы сохраняем нейтральный взгляд на акции с учетом операционной неоднородности и сохраняющейся неопределенности вокруг корпоративных рисков", - делают вывод стратеги инвесткомпании.

