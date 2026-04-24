Акции нефтяных компаний привлекательны для покупки - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции нефтяных компаний после глубокой коррекции снова привлекательны для покупки, полагает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин.

На фоне новостей о блокировке Ормузского пролива цены на нефть и акции нефтяных компаний резко выросли в начале марта. Впоследствии российские нефтяные бумаги растеряли большую часть роста, хотя цены на нефть Brent остались высоко, около $100/барр. Примерно две трети первоначального роста уже отыграны обратно, отмечает эксперт в комментарии.

"С другой стороны, позитивом для нефтяных акций стало продление еще на месяц снятия ограничений со стороны США на покупку российской нефти, погруженной на суда, - указывает стратег. - Это послабление санкций краткосрочно поддержит объем экспорта российской нефти. Таким образом, акции российских нефтяных компаний оказались парадоксально недооценены к текущей ситуации на рынке нефти".

Также, по оценке эксперта, все экспортеры, включая нефтяных, могут выиграть от потенциального ослабления курса рубля. Анонсированное министром финансов РФ Антоном Силуановым досрочное возобновление операций в рамках бюджетного правила может оказать сильное воздействие на курс, которое сейчас рынки не учитывают.

"Ослабление рубля увеличит рублевую выручку экспортеров. После глубокой коррекции нефтяные акции выглядят привлекательно для входа в рынок", - считает Селютин.

