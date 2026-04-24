СЕГОДНЯ:
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ММК
24 апреля 2026 года 15:51
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ММК
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 30,1 руб. за бумагу на фоне слабых финрезультатов компании, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "ММК" представил слабые операционные и финансовые результаты за 1К2026 по МСФО, - указывает эксперт. - Высокий уровень процентных ставок, негативно влияющий как на экономику в целом, так и на строительную отрасль в частности, обусловил снижение продаж и цен реализации металлопродукции компании, в результате чего ключевые финансовые показатели в 1-м квартале 2026 г. продемонстрировали отрицательную динамику". Аналитик полагает, что во 2К2026 спрос и цены на сталь в России продолжат находиться под давлением, в связи с чем негативный тренд в результатах отечественных сталеваров сохранится. Принимая во внимание сохраняющуюся слабую конъюнктуру внутреннего рынка стали и отрицательный FCF, Данилов не ожидает рекомендации промежуточных дивидендов "ММК" по итогам первой половины текущего года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
