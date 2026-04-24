Снижение ставки ЦБ РФ до 14,5% не стало сюрпризом для рынка - "Гарда Капитал"

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 14,5% на заседании 24 апреля не стало сюрпризом для рынка, считает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин.

"Сценарий был в целом заложен в котировки, - отмечает эксперт в комментарии. - Сохранение курса на снижение стоимости фондирования может позволить индексу Мосбиржи выбраться выше 2800 пунктов, но геополитическая неопределенность, крепость рубля, риски роста налоговой нагрузки краткосрочно продолжат сдерживать рост в акциях".

К концу года Бахтин ждет ключевую ставку на уровне 13%. Во втором полугодии темп нормализации ДКП может замедлиться из-за повышения тарифов ЖКХ в октябре и более слабого рубля, полагает он.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.