"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций ММК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 500 рублей за штуку, говорится в обзоре аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Эмитент опубликовал ожидаемо слабые операционные и финансовые результаты за первый квартал текущего года на фоне отраслевого кризиса, констатируют эксперты.

"В ближайшее время мы не ждем заметного восстановления внутреннего спроса. При этом во втором полугодии ситуация может стабилизироваться благодаря строительному сезону и дальнейшему снижению ставок в экономике", - пишут они.

"Соотношение текущей цены акции и ее прибыли на акцию за последние двенадцать месяцев (спотовый Р/Е) составляет 12х против исторических 6,3х. С учетом наших прогнозов на горизонте года целевой Р/Е будет на уровне 8,7х, что также соответствует "нейтральному" взгляду, - говорится в материале аналитиков. - Считаем, что одним из главных катализаторов будет дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ, что поможет перезагрузить строительный сектор и восстановить спрос на сталь".

