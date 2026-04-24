Аналитикам / Аналитика / ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК
24 апреля 2026 года 12:41
ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК
Банк ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова. Эмитент представил слабые финансовые и производственные результаты за 1К26, обусловленные целым "букетом" негативных факторов (как общеотраслевых, так и технических), отмечает эксперт. Однако благодаря лучшей структуре продуктового портфеля и меньшей сырьевой составляющей бизнеса, динамика выручки и операционных расходов компании оказались чуть лучше, чем у "Северстали", обращает внимание Локтюхов. Хотя невысокая рентабельность и привела к ощутимому сокращению EBITDA и, как следствие, чистому убытку, финансовые и рыночные позиции ММК остаются сильными, говорится в обзоре аналитика ПСБ. Так, компания по-прежнему имеет большой объем денежных средств и депозитов, обуславливающий отрицательный чистый долг. Это позволяет ей сохранять гибкость даже в текущих крайне неблагоприятных экономических условиях, хотя она оптимизирует и свои капзатраты. Также Локтюхов отмечает, что доля продукции с высокой добавленной стоимостью у ММК достаточно стабильна, а поквартальное снижение реализации даже оказалось чуть меньшим, чем ожидалось. "Корпоративного негатива в отчетности, несмотря на спад показателей, не видим. Считаем, что компания неплохо проходит острый кризис в отрасли и имеет хороший потенциал восстановления доходов по мере ожидаемой нами в середине текущего года нормализации ставок. Оценку справедливой стоимости акций на горизонте двенадцати месяцев на уровне 40 руб. и рекомендацию "покупать" подтверждаем", - пишет эксперт банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
