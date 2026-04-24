24 апреля 2026 года 12:12

"Финам" понизил рейтинг акций Credo Technology до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Credo Technology Group с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $187,57, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Эксперт отмечает, что с момента публикации идеи на покупку (19 февраля 2026 года) акции выросли на 52%, достигнув целевой цены. С конца марта, после коррекции из-за конфликта США c Ираном, акции подросли на 115%.

"Движение произошло на фоне общего восстановления рынка из-за надежд на скорое перемирие на Ближнем Востоке и рост интереса инвесторов к IT-сектору и ИИ-инфраструктуре. На данный момент акции близки к справедливой оценке", - указывает Гудым.

Credo Technology Group - американская полупроводниковая компания, разрабатывающая высокоскоростные решения для передачи данных в дата-центрах, облачных инфраструктурах и системах искусственного интеллекта.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Лента аналитики
24 апреля 2026 года 19:05
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Flexsteel до $57
Freedom Finance Global повысил целевую цену по акциям Flexsteel Industries Inc. с $54 до $57 и подтверждает рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Потенциал роста составляет 16% с текущих уровней. "Мы позитивно оцениваем квартальные результаты Flexsteel за 3 квартал 2026...    читать дальше
24 апреля 2026 года 18:54
"Финам" повысил целевую цену акций Invesco Solar ETF до $67,6
"Финам" повысил целевую цену акций Invesco Solar ETF с $48,4 до $67,6 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 15,4% и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Повышение целевой цены связано с рекордным ростом солнечной генерации в 2025 году и...    читать дальше
24 апреля 2026 года 18:43
Диапазон 10,8-11,3 руб./юань может сохранить актуальность в начале следующей недели - ПСБ
Диапазон 10,8-11,3 руб./юань может сохранить актуальность в начале следующей недели, считают аналитики банка ПСБ. В середине завершающейся недели курс юаня опускался в нижнюю часть текущего целевого диапазона (10,8-11,3 руб./юань) и обновил минимумы с конца января, но к концу недели импульс к...    читать дальше
24 апреля 2026 года 18:30
Индекс RGBI в ближайшие недели, вероятно, перейдет к консолидации вблизи 120п - ПСБ
Индекс RGBI в ближайшие недели, вероятно, перейдет к консолидации вблизи отметки 120 пунктов, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Котировки ОФЗ отреагировали умеренным снижением на решение ЦБ понизить ставку до 14,5%, и дополнительного импульса для роста рынок явно не получил, -...    читать дальше
24 апреля 2026 года 18:04
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Промомеда
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "Промомед" с целевой ценой 629 руб. на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 49,4%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Акции "Промомеда" за последние 6 месяцев слегка опережают рынок - принесли доходность в...    читать дальше
24 апреля 2026 года 17:36
"Цифра брокер" сохраняет нейтральную оценку акций РусАгро
"Цифра брокер" сохраняет нейтральную оценку акций "РусАгро" на фоне смешанных операционных результатов компании за 1К26, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Операционные результаты российского агрохолдинга выглядят смешанными, - отмечают эксперты. - Общая выручка выросла, при этом...    читать дальше
24 апреля 2026 года 17:06
Вероятно продолжение снижения ставки ЦБ РФ небольшими шагами на ближайших заседаниях - УК "Первая"
Вероятно продолжение снижения ключевой ставки ЦБ РФ небольшими шагами на ближайших заседаниях, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 14,5% и сохранил мягкий сигнал, что полностью соответствует нашему базовому сценарию и ожиданиям...    читать дальше
24 апреля 2026 года 16:23
Акции нефтяных компаний привлекательны для покупки - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции нефтяных компаний после глубокой коррекции снова привлекательны для покупки, полагает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. На фоне новостей о блокировке Ормузского пролива цены на нефть и акции нефтяных компаний резко выросли в начале марта....    читать дальше
24 апреля 2026 года 15:51
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ММК
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 30,1 руб. за бумагу на фоне слабых финрезультатов компании, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "ММК" представил слабые...    читать дальше
24 апреля 2026 года 15:22
Совкомбанк начал анализ Циана с рекомендацией "покупать" для его акций
Совкомбанк начал анализ "Циана" с рекомендацией "покупать" для его акций, говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Котировки компании не восстановились после дивидендной отсечки в декабре, а темпы роста FCF и чистой прибыли значительно улучшились. Считаем, что это...    читать дальше
