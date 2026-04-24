"Финам" понизил рейтинг акций Credo Technology до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Credo Technology Group с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $187,57, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Эксперт отмечает, что с момента публикации идеи на покупку (19 февраля 2026 года) акции выросли на 52%, достигнув целевой цены. С конца марта, после коррекции из-за конфликта США c Ираном, акции подросли на 115%.

"Движение произошло на фоне общего восстановления рынка из-за надежд на скорое перемирие на Ближнем Востоке и рост интереса инвесторов к IT-сектору и ИИ-инфраструктуре. На данный момент акции близки к справедливой оценке", - указывает Гудым.

Credo Technology Group - американская полупроводниковая компания, разрабатывающая высокоскоростные решения для передачи данных в дата-центрах, облачных инфраструктурах и системах искусственного интеллекта.

