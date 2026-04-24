Акции ММК неинтересны для вложений - "ВТБ Мои инвестиции"

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в настоящее время не выглядят интересными для вложений, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Финансовые показатели эмитента за 1К26 по МСФО оказались хуже прогноза "Интерфакса", отмечают эксперты: 130 млрд руб. по выручке и 10 млрд руб. по EBITDA.

Отчетность вышла плохой по тем же причинам, что и ранее у "Северстали" - негативная конъюнктура рынков, обращают внимание они.

