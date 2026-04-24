Оценка акций Селигдара остается позитивной - "Газпромбанк Инвестиции"

Оценка акций ПАО "Селигдар" остается позитивной, сообщается в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Российский золотодобытчик раскрыл операционные результаты за первый квартал 2026 года.

Учитывая, что производство золота у компании характеризуется высокой сезонностью (на первый квартал приходится около 10-12% годового объема), его рост за отчетный период умеренно позитивно оценивается экспертами.

Аналитики сервиса продолжают позитивно смотреть на акции "Селигдара" на фоне высоких цен на золото и наличия среднесрочных планов у эмитента по увеличению его производства (за счет развития производственного комплекса "Хвойное" и месторождения Кючус).

Однако они отмечают, что инвестиционный кейс "Селигдара" осложнен наличием значительного объема долговых обязательств, номинированных в золоте, и ограниченностью информации о параметрах ключевых инвестиционных проектов (Кючус и Пыркакайские штокверки).

