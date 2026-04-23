Базовый сценарий - постепенное ослабление рубля ближе к лету - "Цифра брокер"

Базовый сценарий - постепенное ослабление рубля ближе к лету, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

Минфин России объявил о возобновлении операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Сделки начнутся с мая 2026 года.

"После публикации новости валютный рынок отреагировал достаточно быстро: курсы иностранных валют выросли более чем на 1%, - отмечают эксперты. - В краткосрочной перспективе новость способна поддержать рост курсов валют, однако эффект, вероятно, будет ограниченным, поскольку сильный экспортный поток продолжает обеспечивать приток валютной ликвидности в страну. Базовый сценарий - постепенное ослабление рубля ближе к лету, без резких движений, при сохранении влияния экспортной выручки и операций по бюджетному правилу".

