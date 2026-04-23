Прогнозная цена акций НоваБев - 565 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций "НоваБев Групп" на горизонте года составляет 565 рублей за штуку, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

Аналитик позитивно оценивает результаты эмитента за 2025 год по МСФО, отмечая, что все бизнес-сегменты выросли по итогам прошлого года.

"Компании удалось, несмотря на ряд проблем, сохранить двузначные темпы роста выручки и EBITDA за счет увеличения продаж премиальных брендов и активной оптимизации ассортимента в пользу более ликвидных позиций. Cчитаем, что после "переходного" 2025 года компания будет возвращаться к стратегии агрессивного роста с целью удвоения бизнеса к 2029 году, - указывает Крылова. - Основные драйверы - возможное IPO сети "ВинЛаб", плюс смягчение денежно-кредитной политики будет снижать расходы на обслуживание долга. Наш целевой ориентир на двенадцать месяцев - 565 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.