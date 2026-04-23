Курс рубля может вернуться в диапазон 76-79 руб./$1 в мае-июне - "Т-Инвестиции"

Курс валютной пары доллар/рубль в сложившихся условиях может вернуться в диапазон 76-79 руб./$1 в мае-июне текущего года, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

"Минфин не стал тянуть время и дал рынку больше определенности - возобновление операций по правилу в целом хорошая новость, это сделает рынок более сбалансированным. Рубль может еще укрепиться до конца апреля на притоке экспортной выручки, но в мае-июне при присутствии Минфина вернуться в интервал 76-79 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

