"БКС МИ" понизил оценку акций Marvell до "негативной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Marvell Technology с $96 до $130 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал снижения 16% от текущего уровня), понизив при этом оценку бумаг до "негативной", сообщается в материале аналитика Андрея Саенко.

"Ввиду резкого роста котировок понижаем взгляд на акции одного из ведущих в США производителей полупроводниковых приборов до "негативного", даже несмотря на позитивные прогнозы - улучшения ожиданий менеджмента и потенциала роста в сегментах специализированных ИИ-чипов (ASIC-решений) и технологий обмена данными. Учитываем перспективы и повышаем целевую цену с $96 до $130 за штуку", - пишет эксперт.

