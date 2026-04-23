ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 420 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций Сбербанка на горизонте года на уровне 420 рублей за штуку, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой.

Наблюдательный совет эмитента уже рекомендовал выплатить рекордные 37,64 руб. на акцию по итогам 2025 года, доходность - 11,5%. ГОСА пройдет 30 июня 2026 года. Предварительно последний день для покупки под дивиденды - 17 июля.

"Сбербанк в очередной раз подтвердил статус "дивидендной фишки" и качественной истории плавного органического роста бизнеса. 29 апреля банк представит результаты за первый квартал по МСФО, которые обещают быть сильными. Мы включили акции в топ-5 на второй квартал текущего года, целевой уровень на двенадцать месяцев - 420 руб." - пишет Крылова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.