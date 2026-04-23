.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 420 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 апреля 2026 года 16:31
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 420 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций Сбербанка на горизонте года на уровне 420 рублей за штуку, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой. Наблюдательный совет эмитента уже рекомендовал выплатить рекордные 37,64 руб. на акцию по итогам 2025 года, доходность - 11,5%. ГОСА пройдет 30 июня 2026 года. Предварительно последний день для покупки под дивиденды - 17 июля. "Сбербанк в очередной раз подтвердил статус "дивидендной фишки" и качественной истории плавного органического роста бизнеса. 29 апреля банк представит результаты за первый квартал по МСФО, которые обещают быть сильными. Мы включили акции в топ-5 на второй квартал текущего года, целевой уровень на двенадцать месяцев - 420 руб." - пишет Крылова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
23 апреля 2026 года 19:02
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций United Airlines Holdings со $143 до $125 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 37% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. "Результаты United за 1К26 немного превысили консенсус по выручке и скорректированному EPS, что... читать дальше
.23 апреля 2026 года 18:40
Базовый сценарий - постепенное ослабление рубля ближе к лету, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Минфин России объявил о возобновлении операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Сделки начнутся с мая... читать дальше
.23 апреля 2026 года 18:23
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с целевой ценой 73,3 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Селигдар" представил сильные операционные результаты за 1-й квартал 2026 года, - отмечает эксперт. - Более высокие... читать дальше
.23 апреля 2026 года 18:08
Прогнозная стоимость акций "НоваБев Групп" на горизонте года составляет 565 рублей за штуку, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Аналитик позитивно оценивает результаты эмитента за 2025 год по МСФО, отмечая, что все бизнес-сегменты выросли по итогам прошлого... читать дальше
.23 апреля 2026 года 17:33
Курс валютной пары доллар/рубль в сложившихся условиях может вернуться в диапазон 76-79 руб./$1 в мае-июне текущего года, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. "Минфин не стал тянуть время и дал рынку больше определенности - возобновление операций по правилу в целом хорошая... читать дальше
.23 апреля 2026 года 17:02
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Marvell Technology с $96 до $130 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал снижения 16% от текущего уровня), понизив при этом оценку бумаг до "негативной", сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. "Ввиду резкого... читать дальше
.23 апреля 2026 года 16:01
"Т-Инвестиции" сохраняют "позитивную" оценку акций Novabev Group, сообщается в материале главного аналитика брокера Александра Самуйлова. Эмитент раскрыл консолидированную отчетность за 2025 год по МСФО. "По нашим прогнозам, компания в 2026 году сможет показать сильный рост выручки и EBITDA, в... читать дальше
.23 апреля 2026 года 15:33
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Селигдара" с прогнозной стоимостью на уровне 62 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент опубликовал операционные результаты за I квартал 2026 года, которые выглядят уверенно, констатируют эксперты. "Селигдар"... читать дальше
.23 апреля 2026 года 15:01
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Новабев Групп" на уровне "покупать" на фоне нейтральной финотчетности компании за 2П25, сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды. Компания "НоваБев Групп" опубликовала результаты за 2П25 по МСФО: выручка в отчетном полугодии выросла... читать дальше
.23 апреля 2026 года 14:29
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Глоракс" (GloraX) с целевой ценой 98 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев , что соответствует потенциалу на 71%, сообщается в комментарии главного аналитика Александра Самуйлова. GloraX опубликовал операционные результаты за первый... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.