"Т-Инвестиции" сохраняют "позитивную" оценку акций Novabev Group, сообщается в материале главного аналитика брокера Александра Самуйлова.

Эмитент раскрыл консолидированную отчетность за 2025 год по МСФО.

"По нашим прогнозам, компания в 2026 году сможет показать сильный рост выручки и EBITDA, в том числе за счет отсутствия разового негативного эффекта от кибератаки. При этом бумаги, на наш взгляд, остаются существенно недооцененными: сейчас они торгуются на уровнях продовольственного ритейла, несмотря на более высокую рентабельность и сопоставимые ожидаемые темпы роста выручки, - пишет эксперт. - Ожидаем, что дивиденды по итогам 2025 года составят около 25 руб. на акцию, что может обеспечить инвесторам доходность 6,4%".

