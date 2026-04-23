Рынок ОФЗ растет в надежде на более решительные действия ЦБ по снижению ставки - Райффайзенбанк

Рынок ОФЗ растет в надежде на более решительные действия ЦБ РФ по снижению ставки 24 апреля, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

"Впервые за долгое время рынок ОФЗ ожил - за неделю RGBI вырос сразу на 130 б.п., а доходности вдоль всей кривой снизились на 25-30 б.п., - отмечают они. - По всей видимости, причины столь активного движения связаны с оптимистичным пересмотром ожиданий участников рынка относительно предстоящего в эту пятницу решения ЦБ. Консенсус состоит в том, что регулятор продолжит снижение ключевой ставки на 50 б.п., однако мы полагаем, что смягчение может оказаться еще более активным (100 б.п.)".

На взгляд экспертов банка, столь заметный рост рынка ОФЗ говорит о том, что надежды на такой исход заседания ЦБ усилились. Увеличение шага может быть обусловлено достаточно слабой динамикой реального сектора в первые месяцы года (ВВП, скорее всего, снизится на ~1% г/г в 1К2026), а также отсутствием оживления в кредитовании, плавным замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.